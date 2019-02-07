Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО

ерховная рада утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Это решение поддержали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Также в законе предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму.

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Предложения об изменениях в конституцию внес Порошенко. Они фиксируют "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграцию страны в НАТО. Этого политического курса должны придерживаться президент, кабмин и Рада. В ноябре прошлого года парламент принял законопроект в первом чтении.