Последнее обновление: 07.02.2019 15:11

Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО

ерховная рада утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Это решение поддержали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Также в законе предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму.

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Предложения об изменениях в конституцию внес Порошенко. Они фиксируют "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграцию страны в НАТО. Этого политического курса должны придерживаться президент, кабмин и Рада. В ноябре прошлого года парламент принял законопроект в первом чтении.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование