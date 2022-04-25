Украина не будет менять в Конституции пункт о вступлении в НАТО

Верховная Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из того. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы", – заявил Стефанчук в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что основным приоритетом для украинской власти является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.

"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту безопасности, за все остальное", - добавил спикер украинского парламента.

В то же время, он подчеркнул, что соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

"Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии, а что угодно, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, которое проверку не прошло", – констатировал Председатель ВР.

Стефанчук считает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно быть четко прописано, юридически мотивировано и давать возможность сказать каждому украинцу: "Война завершена. Гаранты безопасности стоят. В случае чего они сделают первое, второе, третье, четвертое. Давайте восстанавливать страну".