Последнее обновление: 03.09.2018 13:38

В Раде зарегистрировали изменения в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в конституцию Украины о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины", - сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По ее словам, изменения будут внесены в преамбулу конституции.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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