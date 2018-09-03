В Раде зарегистрировали изменения в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в конституцию Украины о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины", - сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По ее словам, изменения будут внесены в преамбулу конституции.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.