Доллар подешевел на фоне усиления аппетита к риску

Доллар снизился к корзине основных валют в понедельник на фоне усиления аппетита инвесторов к риску в связи с ожиданиями заключения торговой сделки Китаем и США.

Пекин и Вашингтон сообщили о прогрессе, достигнутом в результате прошедшего на прошлой неделе очередного раунда переговоров, хотя Белый дом сообщил, что предстоит еще много работы, чтобы вынудить Китай изменить поведение в торговле.

На этой неделе стороны продолжат переговоры в Вашингтоне. Если США и КНР не заключат сделку до 1 марта, импортные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов будут повышены с 10 до 25 процентов.

Австралийский доллар к 9.18 вырос на 0,1 процента до $0,7149 после подъема на 0,48 процента в пятницу. Новозеландский доллар прибавил 0,2 процента до $0,6879.

Иена подорожала на 0,1 процента до 110,55 к доллару.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,1 процента до 96,81.

Евро подорожал на 0,1 процента до $1,1305 после снижения две недели кряду.

Фунт стерлингов вырос на 0,15 процента до $1,2908 после подъема на 0,6 процента в пятницу.