Последнее обновление: 15.11.2017 17:19

Британский парламент поддержал план правительства по Brexit

Парламент Великобритании поддержал план правительства об отмене Закона о Европейских сообществах от 1972 года, что прекратит верховенство права Евросоюза на территории страны.

Депутаты поддержали план отмены Закона о Европейских сообществах от 1972 года, который положит конец верховенству закона ЕС в Великобритании.

Во вторник, в ходе первого из восьми дней рассмотрения законопроекта, план правительства поддержали 318 депутатов, а 68 проголосовали против.

Несколько депутатов-тори раскритиковали планы по объявлению точной даты для Brexit, намекнув, что позже они могут изменить свою позицию.

Депутаты, среди которых - несколько бывших министров правительства, недовольны планом, согласно которому в законе закрепляется дата и время Brexit - 23:00 29 марта 2019 года, о чем премьер-министр страны объявила в прошлую пятницу.

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