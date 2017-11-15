Британский парламент поддержал план правительства по Brexit

Парламент Великобритании поддержал план правительства об отмене Закона о Европейских сообществах от 1972 года, что прекратит верховенство права Евросоюза на территории страны.
Депутаты поддержали план отмены Закона о Европейских сообществах от 1972 года, который положит конец верховенству закона ЕС в Великобритании.
Во вторник, в ходе первого из восьми дней рассмотрения законопроекта, план правительства поддержали 318 депутатов, а 68 проголосовали против.
Несколько депутатов-тори раскритиковали планы по объявлению точной даты для Brexit, намекнув, что позже они могут изменить свою позицию.
Депутаты, среди которых - несколько бывших министров правительства, недовольны планом, согласно которому в законе закрепляется дата и время Brexit - 23:00 29 марта 2019 года, о чем премьер-министр страны объявила в прошлую пятницу.