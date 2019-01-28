LG начинает работу над технологиями связи 6G

Компания LG Electronics Inc., корейский производитель электроники, заключила соглашение о сотрудничестве с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) в области исследования мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает The Korea Bizwire.

"Компания LG Electronics Inc. заявила в понедельник (28 января - ред.), что будет сотрудничать с Корейским институтом науки и технологий (KAIST) для разработки основных технологий для беспроводной сети шестого поколения (6G)", - говорится в сообщении.

В частности, компания LG Electronics уже открыла исследовательскую лабораторию 6G в KAIST - одном из ведущих научно-технических институтов Южной Кореи.

"В свете открытия лаборатории 6G мы будем усиливать R&D для мобильной сети следующего поколения, чтобы взять на себя ведущую роль в глобальной стандартизации и создать новые возможности для бизнеса", - отметил главный технологический директор LG Electronics Парк Ил-Пхён.