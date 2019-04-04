Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G

Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G: накануне вечером три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc., начали предоставление услуг в этом формате, говорится в пресс-релизе министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно планам правительства, сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, таких как Сеул, а к концу текущего года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.

"Южная Корея сможет выйти на передовые позиции в эре 5G, став первой страной, которая начала коммерческое использование сети, и занять на рынке лидирующие позиции. Правительство намерено приложить все возможности, чтобы стать ведущим игроком в мире в области сетей 5G", - приводятся в документе слова министра южнокорейского ведомства Ю Ён Мина.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.