ЕЦБ признает ослабление роста экономики, но оставит политику без изменений - прогноз

Европейский центральный банк практически наверняка оставит денежно-кредитную политику без изменений по итогам заседания в четверг, но может признать резкое замедление роста экономики, повысив шансы на отсрочку дальнейшей нормализации политики.

ЕЦБ в декабре завершил программу скупки облигаций объемом 2,6 триллиона евро ($2,96 триллиона) и подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит процентную ставку позднее в текущем году.

Однако рост экономики, похоже, оказался слабее, чем считалось всего несколько недель назад. Это позволяет предположить, что следующим шагом ЕЦБ может даже стать смягчение, а не ужесточение монетарной политики.

ВВП Германии, Франции и Италии, крупнейших экономик еврозоны, лишь незначительно выросли в четвертом квартале, и глава ЕЦБ Марио Драги уже признал, что замедление экономики может оказаться более продолжительным, чем ожидалось, подготовив почву для миролюбивой риторики регулятора.

На фоне истощения арсенала стимулов, Драги будет использовать оставшиеся инструменты с осторожностью.

Самое существенное, что может сделать глава ЕЦБ, - это ухудшить оценку состояния экономики, отметив, что риски для роста теперь сдвинулись в понижательную сторону. Он также может намекнуть новые кредиты для банков в рамках очередного раунда операций долгосрочного рефинансирования, - скорее всего, весной.

ЕЦБ подведет итоги заседания в 15.45. Пресс-конференция Драги начнется в 16.30.