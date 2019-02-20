ЕЦБ вскоре обсудит новый раунд кредитов для банков

Европейский центробанк вскоре обсудит новые многолетние кредиты для банков, сказал главный экономист ЕЦБ Питер Прат, но намекнул, что этот раунд кредитования может оказаться не таким масштабным, как предыдущий.

Срок кредитов объемом 739 миллиардов евро ($839,13 миллиарда), выданных в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), истекает в 2010-2021 годах, что грозит потрясением для банков, в частности в Италии и Испании.

Комментарии Прата указывают на то, что ЕЦБ может обсудить новый раунд TLTRO уже на следующем заседании 7 марта.

“Совет управляющих обсудит это очень скоро”, - сказал Прат, выступая на конференции во Франкфурте-на-Майне.

“Это не значит, что мы примем решения... в этот момент”, - добавил он.

Прат назвал обсуждение параметров новых займов “сложным вопросом, поскольку это зависит от объема стимулов, который вы хотите или не хотите вводить”.

В качестве одного из ключевых аргументов в пользу нового раунда TLTRO Прат привел то, что банки, уже столкнувшиеся с ослаблением прибыльности, могут сократить кредитование реальной экономики на фоне недавнего замедления роста. Пока этого не произошло, но новые долгосрочные кредиты обеспечат страховку от подобного развития событий, особенно на фоне распространения неопределенности на компании.