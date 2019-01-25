ЕЦБ пока не планирует новый раунд операций долгосрочного рефинансирования - Драги

Европейский центральный банк не будет проводить новый раунд выдачи дешевых долгосрочных займов банкам еврозоны, пока не будет уверен, что это приведет к снижению ставок кредитования, сказал в четверг глава ЕЦБ Марио Драги.

Банки Италии, Испании, Португалии и Греции взяли у ЕЦБ значительный объем кредитов в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), при этом срок займов начнет истекать в 2020 году.

Некоторые члены управляющего совета ЕЦБ выступают за новый раунд таких займов, чтобы избежать потрясений для банков, получающих кредиты, сказали Reuters источники.

На данный момент новой программы операций долгосрочного рефинансирования на повестке ЕЦБ нет, сказал Драги на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

“Мы не хотим вновь оказаться в ситуации... когда мы понизили процентные ставки... но это не привело к снижению ставок кредитования... Для этого должна быть причина, связанная с монетарной политикой”, - сказал Драги.