Последнее обновление: 24.01.2019 18:04

Глава ЕЦБ указал на смещение экономических рисков в понижательную сторону

Европейский центробанк в четверг оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.

Хотя ЕЦБ подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит ставки позднее в текущем году, комментарии Драги могут усилить ожидания рынка, что банк отложит ужесточение политики или даже пойдет на снижение ставок.

“Риски вокруг прогноза для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону ввиду сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и неустойчивости финансовых рынков”, - сказал Драги на пресс-конференции.

“Импульс роста в краткосрочной перспективе, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее”.

В то же время Драги объяснил причины сохранения политики, отметив, в частности, укрепление рынка труда и ускорение роста зарплат, - по его словам, это может привести к повышению инфляции в среднесрочной перспективе.

“Ключевой фактор, который нужно оценивать, это сохранение неопределенности”, - сказал он, выразив уверенность в том, что факторы неопределенности, которые варьируются от исхода переговоров о Brexit до замедления темпов роста в Китае и торгового протекционизма, устраняются.

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