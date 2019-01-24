Гон ушел с поста главы Renault - министр финансов Франции

Карлос Гон ушел с поста главы и председателя совета директоров Renault, сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

“Карлос Гон ушел в отставку прошлым вечером”, - сказал Ле Мэр.

Совет директоров Renault в четверг проведет заседание с целью выбрать нового главу компании, что может ослабить напряженность в отношениях с партнером компании по альянсу, японской Nissan, после ареста Гона, обвиняемого в финансовых нарушениях.

Встреча начнется в 12.00 МСК. Члены совета директоров рассмотрят вопрос о назначении на пост председателя главы Michelin Жана-Доминика Сенара и повышении заместителя Гона, Тьерри Боллора, до генерального директора, сказали Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.