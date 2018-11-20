Последнее обновление: 20.11.2018 16:53

Франция призвала уволить Гона с поста главы Renault, вступилась за альянс с Nissan

Франция во вторник призвала уволить Карлоса Гона с поста главы Renault, спустя день после его задержания в Японии по подозрению в финансовых нарушениях, но высказалась за сохранение альянса с Nissan.

Гон был задержан в понедельник, после того как Nissan Motor Co сообщила, что он совершил ряд правонарушений, в том числе использовал деньги компании в личных целях и занижал размер своей зарплаты в отчетности в течение многих лет. Японский автопроизводитель планирует уволить его с поста председателя совета директоров в четверг.

“Карлос Гон больше не в том положении, чтобы руководить Renault,” - сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info, призвав совет директоров Renault “в ближайшие часы” провести заседание и создать временную управленческую структуру.

Франции принадлежат 15 процентов акций Renault, которая в свою очередь владеет долей Nissan в размере 43,4 процента.

Совет директоров Renault проведет заседание позднее во вторник, сообщил представитель компании. Осведомленные источники сказали Рейтер, что члены совета обсудят временную замену Гона.

“Мы не потребовали официального ухода Гона из совета директоров по одной простой причине: у нас нет доказательств, и мы соблюдаем соответствующие правовые процедуры”, - сказал Ле Мэр.

Он сказал, что обсудит ситуацию со своим японским коллегой и что партнерство Renault и Nissan отвечает интересам обеих стран и компаний.

Акции Renault к 15.05 МСК снизились на 2,29 процента после падения на 8,4 процента в понедельник. Бумаги Nissan закрыли торги снижением на 5,5 процента, а акции Mitsubishi Motors, третьего члена альянса, потеряли в цене 7 процентов.

Bank of America Merrill Lynch и Exane BNP Paribas понизили рейтинг акций Renault.

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