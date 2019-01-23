Будущее операции ЕС по миграции пока не определено - еврокомиссар

Будущее военно-морской операции "София", направленной на борьбу с незаконной перевозкой мигрантов, пока не определено, консультации продолжаются, заявил в среду журналистам еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план операций в рамках миссии истек в прошлом году. Совет ЕС продлил мандат до 31 марта этого года. Ранее глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Салвини заявил, что Рим не считает возможным продолжение операции "София" в соответствии с действующими ныне правилами.

"Если Италия, которая руководит операцией, решит остановить ее, то это собственное решение Италии. С моей точки зрения, операция должна продолжиться, но это странам-участницам принимать окончательное решение", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что "судьба этой операции еще не определена". "Мы приняли к сведению заявления политиков из ряда стран", - заявил еврокомиссар журналистам на брифинге. При этом он отметил, что считает операцию "София" успешной. "Благодаря ей большое число преступных сетей переправки мигрантов было пресечено", - отметил он.

По его словам, "контакты между странами продолжаются" и "нет вопроса о приостановке участия в операции". "Выход германского корабля был в обычном порядке запланирован на февраль", - сказал он, комментируя сообщения в СМИ.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что прекращение операции "означало бы, что не будет присутствия в море со стороны ЕС, не будет обучения ливийской береговой охраны, не будет борьбы с сетями контрабандистов, не будет их арестов, нейтрализации судов, не будет применения оружейного эмбарго".