Лидеры Евросоюза обсудят концепцию миграционной реформы

Лидеры ЕС обсудят на саммите в конце июня концепцию реформы миграционной системы, ожидается решение по мерам, блокирующим вторичные перемещения лиц, уже получивших убежище в одной из стран ЕС, сообщил РИА Новости во вторник дипломатический источник.

"Лидеры ЕС обсудят на саммите концепцию реформы миграционной политики. Ожидается решение по мерам, которые призваны блокировать вторичные перемещения лиц, уже получивших убежище в одной из стран союза", — сказал собеседник агентства.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Тема миграционной политики в Европе может стать одной из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС, лидерам стран предстоит договориться на политическом уровне о параметрах реформы системы предоставления убежища и "дублинских соглашений" по приему мигрантов.