В Венесуэле протестующие сожгли статую Чавеса

Статуя бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса была сожжена протестующими в городе Сан-Феликс в штате Боливар в ночь на среду, сообщает портал Nacional.

Этот монумент был возведен в июле 2018 года за счет правительства страны в ознаменование очередной годовщины со дня рождения "команданте". Из какого материала сделана статуя, не уточняется. В начале 2018 года похожая статуя была осквернена в родном городе Чавеса Сабанете. Шестиметровое гранитное изваяние скончавшегося в 2013 году Чавеса было изготовлено по заказу компании "Роснефть" и подарено Венесуэле Россией в октябре 2016 года. Ее забросали камнями, а у основания монумента тогда были сожжены автопокрышки.

В ночь на среду в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. На 23 января в стране намечены как марши противников властей, так и сторонников действующего президента. Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил, что в протестах уже погиб один человек.