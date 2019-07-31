Россия не хочет поддерживать демократию в Венесуэле

Россия решила воздержаться от участия в международной конференции «в поддержку демократии» в Венесуэле, которая пройдет 6 августа в столице Перу Лиме. Сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

В МИДе отметили, что не считает правильным обсуждение «проблем демократии» в Венесуэле будет без представителей правительства Николаса Мадуро и других политических сил страны. В Москве также высказали сомнение в том, что представители 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи в решении проблем Венесуэлы.

«С учетом изложенного, тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии. Данное решение было доведено Временным поверенным в делах России в Лиме до руководства МИД Перу», — говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что Россия настроена на конструктивный диалог с государствами Латинской Америки, включая Перу, и странами других регионов, которые заинтересованы в совместной работе по урегулированию ситуации в Венесуэле, передает РБК.

23 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом страны, пытаются контактировать с Москвой. По словам Лаврова, Москва объясняла венесуэльской оппозиции неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне.

Переговоры между представителями власти и оппозиции Венесуэлы прошли в начале июля на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, сказал что обсуждение касалось шести пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы» страны. Гуаидо называл целью «окончательное урегулирование кризиса» в Венесуэле.