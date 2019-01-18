Власти США обсуждают возможный отказ от пошлин на китайские товары

Американские чиновники обсуждают вопрос о возможной отмене введенных Вашингтоном импортных пошлин в отношении китайских товаров. Подобный шаг они рассматривают как способ успокоить рынки и дать Пекину стимул пойти на более глубокие уступки в торговой войне, сообщает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники газета The Wall Street Journa.

Идея частичной отмены тарифов или полного отказа от них, по их данным, прозвучала из уст американского министра финансов Стивена Мнучина. Такую инициативу глава ведомства выдвигал в ходе ряда совещаний, указывают собеседники WSJ. Целями подобных предложений, по их мнению, являются продвижение торговых переговоров с КНР и попытка заручиться поддержкой Китая в проведении совместных более долгосрочных реформ.

Однако с подобной идеей Мнучина не согласился торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, отмечает издание. Последний, по его информации, обеспокоен тем, что любая уступка может рассматриваться как признак слабости.

Результаты продолжающихся в Вашингтоне дискуссий по этому поводу предсказать сейчас невозможно, подчеркивает газета, отмечая, однако, что прежде при обсуждении китайского вопроса президент США Дональд Трамп принимал сторону Лайтхайзера, а не Мнучина. Но на этот раз глава государства ясно дал понять, что хочет заключить сделку и настаивает на том, чтобы ее заключил именно Лайтхайзер, говорят источники WSJ.

Торговый спор США и Китай, как замечает газета, стремятся разрешить до 1 марта. До этого же момента стороны ранее согласились отложить введение новых тарифов. США тогда пообещали на 90 дней заморозить введение таможенной пошлины в размере 25% вместо 10% на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов.

Первые в 2019 году торговые переговоры на уровне заместителей глав торговых ведомств Вашингтон и Пекин уже провели в январе. Трамп в декабре прошлого года также отмечал, что диалог о торговой сделке с КНР продвигается «очень хорошо».