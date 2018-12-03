Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары

Белый дом принял решение на 90 дней отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщили представители администрации президента США и властей КНР.

Это произошло после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе, которая продолжалась 2,5 часа. Увеличение штрафных пошлин было намечено на 1 января.

Стороны также договорились в течение 90 дней не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового взаимовыгодного торгового соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, то по истечении 90 дней после 1 января штрафные пошлины будут повышены.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. Предполагалось, что 10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов.

О введении нового пакета пошлин на китайские товары Трамп объявил 18 сентября, указав, что Пекин проводит недобросовестную политику в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.

Правительство в Пекине в тот же день заявило о введении ответных пошлин на сумму 60 млрд долларов. С начала июля две крупнейшие в мире экономики уже ввели пошлины друг против друга на общую сумму 100 млрд долларов. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.