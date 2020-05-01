Трамп: США могут ввести новые пошлины на товары из КНР вместо отказа от долга

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, но не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.

Об этом сообщил, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус».

«Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это», - сказал в ответ американский лидер.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка 1 трлн долларов.

«Это приблизительно триллион долларов, чуть больше, насколько я понимаю. Но, мне кажется, мы можем это сделать более прямолинейным образом», - отметил Трамп.

Он признал, что, «если начинать играть в эти игры», отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. «Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара», - подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является «самой главной валютой в мировой истории».

Трамп утверждал, не вдаваясь в детали, что у США есть и другие варианты действий. «Вы говорите: «Мы должны вам определенную сумму денег, но мы ее не отдадим». Но когда вы начинаете играть в эту игру, вы наносите ущерб незыблемости и важности главной мировой валюты. Мы можем это обеспечить другими методами. Мы можем это обеспечить при помощи пошлин. Мы можем это обеспечить другими методами, <...> не играя в эту игру», - заявил он.

Как передал ранее в четверг ряд американских СМИ, администрация США приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией. По выражению газеты «Вашингтон пост», правительство США начало «составлять стратегию применения мер возмездия в отношении Китая».

Среди таких рассматриваемых мер был назван в том числе отказ от части долговых обязательств перед Китаем, попытки ограничения его суверенного иммунитета с целью подачи исков в американских судах и введение санкций.

Между тем заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой «политический фарс».

«Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании», - отметил китайский дипломат.

Лэ Юйчэн выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая». При этом он вновь заверил, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе.