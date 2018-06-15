Президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.

Вашингтон, по их словам, и после заключения с Пекином соглашения по переговорам во избежание торговой войны продолжает придерживаться своей позиции относительно тарифов. Собеседники газеты объяснили это «давлением Китая на американские фирмы, чтобы они передавали свои технологии китайским партнерам».

Утверждение введения пошлин, как отметили источники WSJ, последовало по окончании 90-минутной встречи старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, отвечающих за вопросы национальной безопасности, а также высокопоставленных представителей Министерства финансов и Министерства торговли США. Эти переговоры, по информации собеседников газеты, состоялись накануне, 14 июня.

Когда именно утвержденные тарифы вступят в силу, пока неясно, отмечает Wall Street Journal. Опубликовать список китайских товаров, которые затронут новые пошлины, американское Управление торгового представителя (USTR) надеется в пятницу, 15 июня. В Федеральном реестре США этот перечень, по данным источников издания, появится на следующей неделе. Импорт всех указанных там товаров будет облагаться 25-процентной пошлиной. Предполагается, что список будет аналогичен предварительному перечню товаров, который в связи с обсуждением этого вопроса USTR опубликовал еще в начале апреля, указывают источники WSJ.

Ведомство, как напоминает газета, недавно провело публичные слушания, в ходе которых обсудило перечень из 1300 категорий продуктов, чтобы выяснить, могут ли пошлины на любой из этих товаров «нанести ущерб потребителям и предприятиям США». Теперь ожидается, что USTR вычеркнет из него некоторые товары и добавит другие, высокотехнологичные, отмечают источники газеты.

30 мая о планах США ввести в июне 25-процентные таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму в $50 млрд говорили в Белом доме.