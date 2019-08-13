Последнее обновление: 13.08.2019 18:11

США до 15 декабря отложили введение пошлины на ряд товаров китайского импорта

Власти США приняли решение отложить введение 10-процентной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Дополнительная информация будет объявлена позднее.

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