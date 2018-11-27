Трамп планирует повысить пошлины на импорт китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует повысить импортные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с текущих 10 процентов, и вновь пригрозил тарифами на весь оставшийся объем импорта из Китая.

В интервью газете The Wall Street Journal за четыре дня до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине, Трамп назвал “крайне маловероятной” перспективу того, что он выполнит просьбу Китая подождать с повышением пошлин, которое должно вступить в силу 1 января.

“Единственным (возможным) будет такое соглашение, в котором Китай откроет свою страну для конкуренции со стороны США, - сказал Трамп. - Что касается других стран, им решать”.

Трамп, который встретится с Си на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе на этой неделе, сказал, что, если переговоры не увенчаются успехом, он также введет пошлины на весь оставшийся китайский импорт.

“Если мы не сумеем достичь соглашения, тогда я собираюсь ввести дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 миллиардов” со ставкой либо 10 процентов, либо 25 процентов, сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что новые пошлины могут коснутся ввозимых из Китая ноутбуков и производимых Apple Inc iPhone, на которые пока не распространяются тарифы.