США исключили редкоземельные металлы из окончательного списка пошлин на китайские товары

Соединенные Штаты не включили редкоземельные металлы в окончательный список тарифов на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, проявив свою зависимость от поставок стратегического сырья из Китая.

Редкоземельные и редкие металлы широко применяются в американской промышленности, от строительства авиационных моторов до производства мобильных телефонов, а также в сфере бурения месторождений нефти и газа.

Министерство внутренних дел США в мае опубликовало перечень 35 полезных ископаемых, имеющих важное значение для безопасности страны и ее экономического процветания. Импорт большинства полезных ископаемых из этого списка облагается пошлинами.

Редкоземельные металлы и их составляющие, а также смеси оксидов редкоземельных элементов или хлоридов, были включены в предварительный список облагаемых пошлинами товаров из Китая, обнародованный Управлением торгового представительства США в июле.

Однако опубликованный в понедельник окончательный список не включает редкоземельные металлы - группу из 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий. Новые 10-процентные пошлины вступят в силу 24 сентября.

Постоянные металлические магниты и их составляющие, которые могут включать оксиды редкоземельных элементов неодим и празеодимий, также были исключены из списка. Стоимость импорта этой категории товаров составила $191,2 миллиона в 2017 году, согласно данным Управления торгового представительства США.

США признают стратегическую важность редкоземельных металлов, о чем свидетельствует принятый в прошлом году закон, запрещающий закупки редкоземельных магнитов из Китая для военных нужд в 2019 бюджетном году, сказал Дилан Келли, сырьевой аналитик из CLSA в Сиднее.

Пока неясно, примет ли Китай ответные меры и станет ли использовать редкоземельные металлы в качестве козыря или “стратегического рычага” в следующем раунде переговоров с США, сказал Келли.

Некоторые редкие металлы, используемые в сфере высоких технологий, такие как висмут, титан и кобальт, все еще находятся в перечне пошлин.