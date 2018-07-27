Сенат США одобрил снижение пошлин на сотни китайских товаров

Сенат США в четверг одобрил законопроект о снижении торговых барьеров в отношении сотен производимых в Китае товаров, несмотря на усиление торговой напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Сенат без обсуждений единогласно принял законопроект о снижении или полной отмене пошлин на импорт тостеров, химических веществ и примерно 1.660 других видов товаров, производимых за пределами США.

Почти половина этой продукции производится в Китае, показал анализ Рейтер данных правительства.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении пошлин на импорт китайских товаров в попытке ограничить рост высокотехнологичных отраслей промышленности КНР, угрожающий доминирующим позициям Америки. Китай ответил аналогичными мерами в отношении товаров из США.

Белый дом пока не озвучивал свою позицию в отношении законопроекта о снижении пошлин, единогласно принятого обеими палатами Конгресса. После урегулирования незначительных разногласий палаты смогут направить документ на подпись Трампу.

Сторонники принятия закона говорят, что он поддержит экономику, ликвидировав тарифы, введенные для защиты отраслей, которых в США больше нет. Национальная ассоциация промышленников США сообщила, что подобные пошлины обходятся американским компаниям в $1 миллион ежедневно.

Среди тех, кому выгоден новый закон, - компании, которые перенесли производство за рубеж.

В то же время некоторые американские производители жалуются, что закон ударит по их бизнесу, поскольку конкурентам станет проще ввозить дешевые зарубежные товары, и говорят, что снижение тарифов причинит ущерб небольшим фирмам, которые не могут защитить свои интересы в Вашингтоне.