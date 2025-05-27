Япония впервые за 34 года потеряла статус мирового кредитора

Япония впервые за 34 года потеряла позицию крупнейшей кредиторской страны мира, несмотря на рекордный объем зарубежных активов, однако в Минфине страны заявили, что это событие их не беспокоит. Об этом сообщает Reuters.

Чистые внешние активы Японии на конец 2024 года достигли 533,05 триллиона иен (примерно $3,7 трлн), что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщило Министерство финансов во вторник.

Хотя это и рекордный показатель, его обошла Германия с чистыми внешними активами в 569,7 триллиона иен. Китай остался на третьем месте с активами в 516,3 триллиона иен. Япония удерживала лидерство, обойдя Германию, начиная с 1991 года.

Рост Германии связан с ее существенным профицитом текущего счета, который в 2024 году достиг €248,7 миллиарда благодаря сильному торговому балансу. Профицит Японии, по данным министерства финансов, составил 29,4 триллиона иен, что примерно равно €180 миллиардов. В прошлом году курс евро к иене вырос примерно на 5%, что усилило увеличение стоимости немецких активов в иенах по сравнению с японскими.

Чистые внешние активы страны - это стоимость ее зарубежных активов за вычетом стоимости внутренних активов, принадлежащих иностранцам, с учетом колебаний валютных курсов. Этот показатель фактически отражает кумулятивные изменения на текущем счете страны.

Министр финансов Кацунобу Като во вторник отметил, что это событие его не беспокоит.

"Поскольку чистые внешние активы Японии также стабильно растут, сам факт изменения рейтинга не означает существенных изменений в позиции страны", - сказал Като журналистам.

Для Японии ослабление иены способствовало росту как иностранных активов, так и обязательств, но активы росли быстрее, частично благодаря расширению бизнес-инвестиций за рубежом.