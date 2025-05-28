В МВФ предупредили власти Сальвадора о необходимости прекращения покупок биткоинов

Международный валютный фонд (МВФ) приложит усилия для обеспечения «гарантий» сохранения биткоин-резерва правительства Сальвадора без изменений.

Организация сообщила о достижении договоренностей на уровне персонала по расширенному финансированию государства. Позиция МВФ противоречит стремлению президента страны Найиба Букеле увеличить количество удерживаемых монет.

В 2024 году стороны заключили соглашение, которое ограничило приобретение цифрового золота Сальвадором в обмен на 40-месячный кредит в размере $1,4 млрд. Другие организации, включая Всемирный банк, также могут предоставить дополнительную поддержку, в результате чего общий пакет составит ~$3,5 млрд.

Предварительным шагом для одобрения стало внесение поправок в закон о биткоине. Они исключили обязательный характер приема монет для частных организаций и отменили его статус легитимного платежного средства.

Программа фонда направлена на решение макроэкономических и структурных проблем Сальвадора. МВФ считает, что резервы первой криптовалюты в стране представляют потенциальный риск, который «еще не материализовался».

Несмотря на формальный запрет, Сальвадор продолжил планомерно наращивать биткоин-позицию, доведя ее до 6190 BTC. Последнее приобретение зафиксировано 28 мая. В марте Букеле пообещал, что покупки цифрового золота не прекратятся.

Напомним, в сентябре 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным средством платежа. Сервисы и мерчанты стали обязаны принимать криптовалюту.

Правительство стимулировало использование резидентами кошелька Chivo, выплачивая за регистрацию в приложении $30 в цифровом золоте. Государство регулярно покупало монеты и занялось майнингом.