Последнее обновление: 27.05.2025 12:42

Крупнейший банк Таиланда отказался обслуживать россиян

Крупнейший коммерческий банк Таиланда — Bangkok Bank — отказался обслуживать россиян.

Тысячи релокантов и туристов из-за блокировки счетов лишились возможности пользоваться выпущенными банком картами. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Помимо карт, у россиян также не работает мобильное приложение банка. Офисы Bangkok Bank заполнены клиентами — гражданами России. По их словам, банк согласен вернуть деньги, но для этого необходимо снять всю сумму и закрыть счет.

Что касается возможности использовать карты, то она остается только у граждан России, которые состоят в официальном браке с тайцами, либо имеют недвижимость в Таиланде, либо долгосрочную визу.

Сегодня, по данным посольства РФ в Бангкоке, Таиланде на постоянной основе проживают до 50 тысяч россиян.



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