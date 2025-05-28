ЦБ Швейцарии продал весь пакет акций Chevron из-за экологических опасений

Швейцарский национальный банк (SNB) продал весь пакет акций американского нефтяного гиганта Chevron Corp. из-за того, что счел их нарушающими свои принципы формирования портфеля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Продажу доли в Chevron, стоимость которой ранее оценивалась в $712 млн, центробанк раскрыл ранее в этом месяце.

SNB не отказался от бумаг нефтяных компаний в принципе, а вышел конкретно из акций Chevron в связи с экологическими опасениями, не относящимися к другим представителям отрасли, сказал источник агентства. Регулятор по-прежнему владеет бумагами нефтяных компаний, включая Exxon Mobil и ConocoPhillips.

Швейцарский ЦБ заявил Bloomberg, что не корректировал инвестиционную политику и руководствуется действующими принципами.

Его валютные резервы насчитывают 703 млрд швейцарских франков ($850 млрд), около четверти вложено в акции. Эти инвестиции в основном привязаны к известным индексам.