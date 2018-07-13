Прибыль JPMorgan превзошла прогнозы благодаря торговле, росту кредитования

Квартальная прибыль JPMorgan Chase & Co превзошла прогнозы Уолл-стрит благодаря гораздо более высокой, чем ожидалось, выручке от торговых операций и увеличению спроса на займы.

Снижение корпоративных налогов в США, повышение процентных ставок и рост экономики благоприятно сказываются на финансовых результатах американских банков, усиливая спрос со стороны заемщиков и в то же время сокращая потери по кредитам.

Чистая прибыль JPMorgan во втором квартале, завершившемся 30 июня, выросла на 18,3 процента до $8,32 миллиарда, или $2,29 на акцию, с $7,03 миллиарда, или $1,82 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали прибыль банка на уровне $2,22 на акцию.

Выручка банка увеличилась на 6,5 процента до $28,39 миллиарда, превысив усредненный прогноз на уровне $27,36 миллиарда, чему способствовал рост доходов во всех четырех подразделениях банка.

Выручка от торговых операций выросла на 13 процентов, при этом выручка от операций с акциями увеличилась на 24 процента, а от операций с облигациями - на 7 процентов.

Чистый процентный доход JPMorgan вырос на 10 процентов на фоне повышения ключевой процентной ставки ФРС четыре раза со второго квартала 2017 года.

Акции банка подорожали примерно на 1 процент в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии в пятницу.

Сегодня финансовые результаты также публикуют Citigroup Inc и Wells Fargo & Co, третий и четвертый крупнейшие банки США по объему активов.