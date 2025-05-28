Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Украина изменяет правила торговли валютными ОВГЗ по требованию МВФ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о подготовке новых правил для операций с валютными ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа).

Изменения связаны с обязательствами перед МВФ и инициативой Нацбанка, главная цель – усилить контроль над валютными операциями, пишут украинские СМИ.

Если изменения будут приняты, то все небанковские финансовые учреждения смогут продавать или покупать валютные ОВГЗ во время военного положения только через специальный механизм — "поставка ценных бумаг против оплаты" (на английском DVP). Это означает, что деньги и облигации будут передаваться одновременно через Расчетный центр.

Пока из-за особенностей действующего регулирования некоторые юридические лица, уже имеющие валютные ОВГЗ, не смогут их продать после изменений. Комиссия обратилась к НБУ с просьбой решить эту проблему.

В настоящее время идет обсуждение изменений — все желающие могут направить свои предложения до 6 июня.

В постановлении НКЦБФР отмечается, что проведение депозитарными учреждениями учетных операций по договорам купли-продажи облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, будет осуществляться исключительно по распоряжению и/или сообщению (информации), которое подается Национальным банком. Нацкомиссия планирует ввести данную норму с 30 июня 2025 года.

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