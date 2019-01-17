Число противников Brexit в Британии достигло рекордного уровня с 2016 года

Число граждан Великобритании, которые проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в Евросоюзе, достигло рекордного уровня с 2016 года, когда состоялся референдум по Brexit, пишет газета Evening Standard со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно результатам исследования, 56% избирателей поддержали бы пребывание Британии в составе ЕС в ходе нового референдума, за выход из европейского блока высказались бы 44% респондентов. Как отмечает компания, это максимальный разрыв (в 12 процентных пунктов) между сторонниками и противниками Brexit со времени проведения референдума в 2016 году.

В опросе, проведенном 16 января после голосования в британском парламенте о вотуме недоверия правительству, участвовали 1070 совершеннолетних граждан страны. Исследование проводилось совместно с движением People's Vote, выступающим за проведение нового голосования по членству Британии в ЕС.

Накануне парламент Британии выразил доверие правительству Терезы Мэй, несмотря на то, что ранее отверг предложенное премьером соглашение с ЕС по Brexit. Против соглашения проголосовали 432 парламентария, в поддержку - 202. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.