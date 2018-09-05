Большинство британцев предпочитает остаться в ЕС - опрос

Британцы изменили свой подход к Brexit, предпочитая остаться в Европейском союзе, показали данные социологического опроса в среду.

Результаты референдума 2016 года о выходе Британии из ЕС показали, что 17,4 миллиона человек, или 51,9 процента проголосовавших, поддержали выход из Евросоюза. За сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС проголосовали 16,1 миллиона человек, или 48,1 процента.

Сейчас ситуация изменилась. Данные проведенного в июле опроса показали, что 59 процентов респондентов поддерживают идею сохранения Британии в составе ЕС. Доля опрошенных, отдающих предпочтение выходу из Евросоюза, уменьшилась до 41 процента, показали результаты исследования, опубликованного в среду организациями NatCen и The UK in a Changing Europe.

По сравнению с данными пяти предыдущих опросов общественного мнения, проведенных с 2016 года, число респондентов, поддерживающих идею остаться в рамках Евросоюза, резко увеличилось.

Тем не менее правительство исключает возможность проведения повторного референдума.