Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 2,158 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,163 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,467 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,47 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22 (не изменился).