Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,152 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,156 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,011 рубля и составила 2,466 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,48 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,2 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22 (не изменился).