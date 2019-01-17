Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,15 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,158 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,022 рубля и составила 2,445 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,013 рубля и составила 2,457 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 (вырос на 0,02 рубля).