Рост активности в секторе услуг Китая в сентябре был минимальным за 21 месяц - Caixin PMI

Рост деловой активности в секторе услуг Китая был самым медленным за 21 месяц в сентябре на фоне ослабления темпов создания новых предприятий, показали результаты частного исследования.

Опрос идет вразрез с официальными данными, согласно которым темпы роста сектора услуг в сентябре были максимальными с 2014 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в сентябре опустился до 50,6 пункта, минимума с декабря 2015 года.

Показатель выше 50 пунктов указывает на рост, а ниже - на снижение. В августе индекс достиг максимума трех лет на уровне 52,7 пункта.

Рост новых предприятий в сентябре был медленнее, чем месяцем ранее, но все же остался относительно устойчивым. Соответствующий субиндекс достиг 52,0 пункта.

Китай рассчитывает, что рост в секторе услуг, особенно в финансовой и технологической отраслях, сократит зависимость экономики от тяжелой промышленности и инвестиций.

Отдельный опрос Caixin/Markit, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе, указал на замедление роста производственного сектора в сентябре, однако активность в обрабатывающем секторе все же была выше, чем в секторе услуг.

Сводный индекс Caixin для производственного сектора и сферы услуг, также опубликованный в понедельник, снизился до 51,4 пункта в сентябре с 52,4 пункта в августе, достигнув минимума с июня.

“Состояние китайской экономики в третьем квартале в целом было стабильным”, - написал директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжэншен Чжун в сопроводительной записке к докладу.

“Однако рост как производственного сектора, так и сектора услуг замедлился в сентябре, позволяя предположить, что понижательное давление на экономику может вернуться в четвертом квартале”.

Официальные данные указали на рост активности в обоих секторах в сентябре до многолетних пиков.