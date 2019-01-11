Последнее обновление: 11.01.2019 16:20

Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявлены новые обвинения

понская прокуратура предъявила новые обвинения бывшему главе автоконцерна Nissan Motor Co. Карлосу Гону. Бывшему топ-менеджеру вменяют в вину злоупотребление доверием и занижение собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы, объявил суд в Токио в пятницу, 11 января. Обвинения в занижении доходов предъявлены также самому концерну Nissan и бывшему представительному директору автоконцерна Грэг Келли.

Карлос Гон был арестован 19 ноября. Уже 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan.

Адвокаты Гона в пятницу сообщили, что будут ходатайствовать об освобождении их подзащитного под залог. В то же время они усомнились в том, что добиться этого удастся до начала судебного процесса.

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