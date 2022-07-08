В Японии стреляли в бывшего премьера Синдзо Абе

В японском городе Нара неизвестный стрелял в бывшего премьер-министра Синдзо Абе, сообщают мировые медиа.

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Киодо Цусин, некий человек дважды выстрелил в спину Абе из ружья, когда тот выступал с речью в городе Нара. Точных сведений о состоянии Абе нет, но пресса предполагает, что он убит.

"Абе доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передает BBC.

Агентство Франс-пресс поясняет, что термином "остановка сердечно-легочной системы" японцы обозначают клиническую смерть.

67-летний Синдзо Абе ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.