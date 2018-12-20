Последнее обновление: 20.12.2018 17:59

В Латвии опубликовали секретные документы КГБ

Латвийский национальный архив опубликовал в четверг на своем сайте документы КГБ Латвийской ССР, в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов этой спецслужбы.

Документы опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе — kgb.arhivi.lv. Для того, чтобы их посмотреть, необходимо зарегистрироваться.

Архив доступен в виде файлов в формате PDF. Документы опубликованы в отсканированном виде в алфавитном порядке. Часть карточек оформлена рукописано, на русском языке. Всего опубликованы 10 612 карточек. Также опубликованы 75 карточек "внештатных оперативных работников КГБ" - это лица, которые помогали КГБ на общественных началах.

Сейм Латвии принял 4 октября в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года. Латвия находилась в составе СССР с 1940 по 1991 годы.

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