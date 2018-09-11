Последнее обновление: 11.09.2018 17:28

В Латвии опубликуют списки внештатных агентов КГБ

Документы бывшего КГБ ЛССР начнут публиковать уже в этом году — постепенно, в соответствии с финансовыми возможностями.

К такому решению пришли сегодня депутаты Сейма. Комиссия по правам человека и общественным делам также концептуально одобряет публикацию уже в 2018 году, пишет Delfi.

Планируется, что одной из групп подлежащих обнародованию документов будет являться картотека учета внештатных оперативных работников КГБ.

В ходе предыдущего заседания Комиссии по правам человека и общественным делам ее члены подчеркнули, что поправки к законодательству, которые изначально предусматривали доступность документов КГБ уже с 1 мая 2019 года, должны быть приняты Сеймом еще нынешнего созыва, то есть до парламентских выборов (6 октября).

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