Макрон пошел навстречу требованиям "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне длящихся уже несколько недель массовых протестов "желтых жилетов" в Париже и других городах страны согласился выполнить ряд требований демонстрантов.

В частности, он пообещал с января 2019 года повысить на 100 евро минимальный размер ежемесячной заработной платы.

Выступая в понедельник, 10 декабря, впервые после начала протестов с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис.

"Мы хотим, чтобы Франция была страной, в которой можно своим трудом зарабатывать на достойную жизнь", - указал президент.

Эмманюэль Макрон сообщил также, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. А оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами и социальными сборами, добавил он.

В то же время Макрон раскритиковал "недопустимое насилие" со стороны групп демонстрантов и пообещал использовать "все средства", чтобы стабилизировать обстановку во Франции после массовых протестов и беспорядков. По его словам, он считает возможным найти выход из ситуации.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Оно началось в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.