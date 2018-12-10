Макрон обратится к нации с речью в связи с протестами

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с продолжающимися в стране протестами "желтых жилетов" обратится к населению с речью.

Как сообщает президенсткая пресс-служба в воскресенье, 9 декабря, Макрон выступит с обращением в понедельник в 20:00. Перед этим французский президент намерен принять представителей профсоюзов, работодателей, а также депутатов Национального собрания и Сената. Протестующие ранее потребовали отставки Макрона, снижения налогов, повышения зарплат и пенсий.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу по следам массовых акций протеста рассказал о стремлении к "диалогу". Филипп заявил, что президент выдвинет новые предложения, которые помогут стране "соответствовать вызовам". Подробностей Филипп не сообщил. Министр труда Мюриэль Пенико добавила, что Макрон представит "конкретные и незамедлительные меры". При этом увеличение минимальной оплаты труда не относится к этим мерам.

Французские розничные торговцы жалуются за миллиардные потери оборота. Министерство экономики страны заявляет, что потери составляют до 40 процентов. Вспышка насилия в первую очередь в Париже является "катастрофой для торговли, катастрофой для экономики", - считает министр экономики Бруно Ле Мэр. В частности, не менее чем на десять процентов снизилось количество бронирований гостиниц на конец года.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.