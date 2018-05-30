Трения с США являются риском для роста экономики Китая - МВФ

Торговые трения с США являются риском замедления темпов роста для экономики Китая, заявил в среду старший представитель Международного валютного фонда в КНР Альфред Шипке.

"Мы рассматриваем усиливающиеся протекционистские меры как потенциальные риски замедления экономического роста. МВФ выступает за коллективную работу по снижению торговых трений", - заявил на пресс-конференции Шипке, комментируя влияние торгового конфликта между двумя странами на экономику Китая.

Он отметил, что, по мнению МВФ, односторонние меры могут быть контрпродуктивными и торговые трения необходимо сгладить.

"Как мы и заявляли, мы считаем это риском замедления для экономического роста", - подчеркнул он.

Накануне между Китаем и США вновь обострился торговый конфликт после того, как Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Минкоммерции в ответ на это выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно сторонами договоренностям.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".