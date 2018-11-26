Последнее обновление: 26.11.2018 15:31

Mitsubishi Motors вслед за Nissan уволила Гона с поста главы совета директоров

Mitsubishi Motors Corp сообщила в понедельник, что совет директоров компании уволил Карлоса Гона с поста председателя после его задержания и аналогичного решения партнера по альянсу Nissan Motor Co на прошлой неделе в связи с финансовыми нарушениями.

Топ-менеджеры альянса на этой неделе проведут встречу в Амстердаме, чтобы выработать механизм защиты совместных операций от последствий задержания Гона на фоне вероятного противостояния между Nissan и Renault. Renault не стала увольнять Гона с поста председателя совета директоров и генерального директора.

Nissan сместила Гона с должности председателя на заседании совета директоров в четверг из-за обвинений в том, что он занижал размер своей зарплаты в отчетности и использовал деньги компании в личных целях.

Гон отрицает свою вину, сообщил государственный телеканал NHK в воскресенье.

Nissan владеет контролирующим 34-процентным пакетом акций Mitsubishi Motors. Два топ-менеджера Nissan входят в совет директоров компании.

Акции Mitsubishi Motors закрыли торги ростом на 3,3 процента в преддверии объявления об увольнении Гона, тогда как бумаги Nissan выросли на 1,8 процента, показав динамику лучше японского индекса Nikkei, который укрепился на 0,8 процента.

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