Последнее обновление: 22.11.2018 17:43

Совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона

Совет директоров Nissan Motor в четверг проголосовал за увольнение Карлоса Гона с поста председателя после его неожиданного задержания на этой неделе, сообщил государственный телеканал NHK.

Решение совета директоров знаменует конец карьеры топ-менеджера, которого некогда называли спасителем японского автопроизводителя, и вызывает вопросы относительно дальнейшей судьбы альянса Renault-Nissan.

Гон также является председателем совета директоров и главой Renault.

Совет директоров Nissan также проголосовал за увольнение Грега Келли с поста уполномоченного директора, сообщила газета Nikkei.

Nissan сообщила в понедельник, что внутреннее расследование, основанием для которого послужили данные информатора, показало, что Гон совершил ряд правонарушений, в том числе использовал корпоративные средства в личных целях и на протяжении нескольких лет занижал данные о своей зарплате в отчетности.

Прокуроры в Токио обвинили Гона и Келли в финансовых нарушениях. Они остаются под стражей и не комментируют обвинения. Рейтер не удалось с ними связаться.

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