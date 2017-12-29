Последнее обновление: 29.12.2017 16:10

Apple извинилась за замедление работы iPhone

Категории: Apple

Apple Inc снизит цены на замену батареи и внесет изменения в программное обеспечение, которые позволят пользователям проверять состояние аккумулятора, на фоне предстоящих судебных разбирательств и критики потребителей после заявления о замедлении работы iPhone со слабыми батареями.

В сообщении, опубликованном на своем сайте в четверг, компания извинилась за свои действия и сообщила, что внесет ряд изменений для потребителей, “чтобы отблагодарить их за лояльность и вернуть доверие тех, кто усомнился в намерениях Apple”.

Таким образом компания решила развеять беспокойство относительно качества и долговечности своих устройств.

Apple сообщила, что снизит цену на послегарантийную замену батареи iPhone 6 и более поздних моделей с $79 до $29, начиная с января. Компания также обновит операционную систему iOS, добавив функцию, которая позволит пользователям видеть, что их батарея находится в плохом состоянии и влияет на работу смартфона.

“Мы знаем, что некоторые из вас думают, что Apple вас подвела, - говорится в сообщении на сайте компании.- Мы просим вам свои извинения”.

Apple призналась 20 декабря, что программное обеспечение iPhone замедляет работу смартфонов со слабыми батареями. По словам компании, проблема заключается в том, что устаревающие литиевые батареи поставляют электроэнергию неравномерно, и это может привести к самопроизвольному выключению iPhone.

Apple сделала заявление в связи с подозрениями о том, что компания умышленно замедляла работу смартфонов, чтобы потребители охотнее покупали более новые модели. Хотя достоверных подтверждений этому нет, признание Apple вызывало широкий общественный резонанс.

В четверг компания сообщила, что никогда не делала ничего, чтобы намеренно сократить срок службы своей продукции.

Против Apple было подано как минимум восемь судебных исков в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс, согласно которым компания обманула пользователей iPhone, без предупреждения замедлив работу устройств. Еще одна жалоба была подана в суд Франции, где “преднамеренное состаривание” производителем товаров считается незаконным.

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