МЭА ожидает роста мирового спроса на нефть к 2040 году до 106,3 млн б/с

Мировой спрос на нефть к 2040 году вырастет на 11,5 млн б/с и составит 106,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2018.

При этом основной рост мирового спроса на нефть придется на развивающиеся страны. По данным МЭА, Китай в 2030-к годы крупнейшим потребителем нефти в мире и обгонит США. Спрос на нефть в Китае к 2025 году вырастет с 12,3 млн б/с в 2017 году до 14,9 млн б/с к 2025 году, к 2030 году спрос достигнет уже 15,7 млн б/с, к 2040 году подрастет еще до 15,8 млн б/с. МЭА отмечает, что значительный рост спроса в Китае прекратится в 2030-е годы в связи с тем, что, как ожидается, существенно увеличится использование электромобилей и автомобильное топливо будет востребовано меньше.

В то же время спрос на нефть в США уже начнет снижаться с 17,9 млн б/с в 2017 году до 17,8 млн б/с к 2025 году, к 2030 году потребление снизится до 16,8 млн б/с, к 2035 году - до 15,6 млн б/с. В результате уровень спроса на нефть к 2040 году был пересмотрен агентством в сторону увеличения на 1,2 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом - до 15,1 млн б/с.

Также ожидается непрерывное увеличение спроса на нефть в странах Ближнего Востока и в Индии, и эти страны займут третье и четвертое место соответственно по потреблению нефти к 2040 году. При этом спрос на нефть для грузовых автомобилей в Индии утроится до почти 2,5 млн б/с к 2040 году, а страны Ближнего Востока станут одними из крупнейших по производству нефтехимического сырья после 2030 года.

Темпы роста спроса на нефть в африканских странах уступают только Индии. К 2040 году Африка будет потреблять почти столько же нефти, сколько и страны Евросоюза.

Общий спрос на нефть в странах с развитой экономикой за период с 2017 года до 2040 года сократится более чем на 10 млн б/с.

МЭА прогнозирует, что в России спрос на нефть вырастет с 3 млн б/с в 2017 году до 3,3 млн б/с к 2025 году, в 2035-2040 годах спрос будет держаться на уровне 3,2 млн б/с. Эти показатели значительно ниже тех, которые были представлены МЭА в прошлом году, когда агентство ожидало уже к 2018 году увеличение спроса на нефть до 3,7 млн б/с, а к 2023 году - до почти 4 млн б/с.