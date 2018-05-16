Последнее обновление: 16.05.2018 18:00

МЭА понизило на этот год глобального спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 0,1 млн б/с - до 99,2 млн б/с, говорится в отчете агентства.

В частности, в сторону снижения на 60 тыс. б/с пересмотрен спрос в 2018 году как в странах, входящих в ОЭСР, так и странах, не входящих в ОЭСР.

МЭА отмечает, что, несмотря на то, что последние данные продолжают указывать на очень сильный спрос в первом квартале и начале второго квартала 2018 года, во втором полугодии ожидается замедление темпов роста из-за повышения цен на нефть.

"Спрос в начале года поддерживался холодной погодой в Европе и США, началом строительства новых нефтехимических мощностей в США и прочной экономической ситуацией. Однако поддержка со стороны суровых погодных условий исчезает, плюс недавний скачок цен на нефть заставил пересмотреть наши прогнозы", - говорится в отчете агентства.

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