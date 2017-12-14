В 2018 году нефтяной рынок не обязательно станет "счастливым Новым годом" для производителей нефти

В следующем году нефтяной рынок не обязательно станет Happy New Year ("Счастливым Новым годом") для тех, кто хотел бы видеть его более дефицитным, пишет МЭА в своем ежемесячном обзоре.

В 2017 году поставки нефти выросли на 200 тыс. б/с, в ноябре - до 97,8 млн б/с, до самого высокого уровня в году благодаря росту добычи в США.

В 2018 году "общий рост поставок может превысить рост спроса". "В действительности в первой половине года может быть избыток в 200 тыс. б/с перед переходом к дефициту в 200 тыс. б/с во второй половине", - пишет агентство, отмечая, что в конце года рынок может сбалансироваться.

Причиной МЭА называет рост нефтедобычи в США, где снова выросла буровая активность, что может указывать на более высокую добычу в предстоящие месяцы. Поэтому МЭА повысило прогноз роста добычи нефти в США на 390 тыс. б/с в 2017 году и на 870 тыс. б/с в 2018 году. Более высокая добыча в США составляет порядка 75% общего роста поставок нефти со стороны стран не-ОПЕК в 2017 и 2018 годах. Поставки, как ожидаются, вырастут на 630 тыс. б/с в 2017 году и еще на 1,6 млн б/с в 2018 году - до 59,6 млн б/с. Другими источниками роста станут Бразилия, Канада, Великобритания и Казахстан.

"Многое может измениться в предстоящие несколько месяцев, но выглядит так, будто падение запасов в 2018 году с тем же темпом в 500 тыс. б/с, который мы видели в 2017 году, может не состояться", - отмечают эксперты.